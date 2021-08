33- in 31-letnik mučila mladoletnika, ker jima ni izdal informacije

Velika drama se je dogajala na ulicah Zagreba v petek zvečer, ko sta 33-letnik in 31-letnik ugrabila mladoletnika, ga pretepala, ker jima ni želel razkriti identitete tretje osebe. Ta naj bi moškima ukradla denar. Medtem ko sta ga vozila v avtu, je mladoletna oseba izkoristila priložnost ter skočila iz avta.



Policija je sporočila, da sta sprva mladoletnika zaprla v stanovanje in ga pretepala, nato pa ga odpeljala v avto. »Odpeljali so se do gozda, kjer sta ga izvlekla iz avta ter ga še naprej pretepala.« Po ponovni vožnji z avtom, pa je v središču Zagreba mladoletnik iz avta uspel pobegniti. Oseba je hudo poškodovana v zagrebški bolnišnici. Policija je dan kasneje aretirala dva moška (33 in 31-letnika), v stanovanju pa našla tudi drogo.

