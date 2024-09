3-letna deklica umrla v vročem avtomobilu, mama aretirali

Mama se sooča z obtožbami, potem ko je njena 3-letna hčerka umrla, ker je ostala v vročem avtomobilu, medtem ko je južno Kalifornijo zajela ekstremna vročina, so sporočile ameriške oblasti.

Okrog 16.20. v petek so se policijske in gasilske ekipe odzvale na poročila o 3-letni deklici in njeni materi Sandri Hernandez, ki sta bili nezavestni, je sporočila policija iz Anaheima.

Družinski član je našel mamo in hčerko zaklenjeni v Fordu Expedition in ni jasno, kako dolgo sta bili v parkiranem avtomobilu, je sporočila policija.

Triletnico sol pozneje v bolnišnici razglasili za mrtvo, je sporočila policija. Njen »predhodni vzrok smrti je domnevno zaplet zaradi vročinskega udara, čeprav uradno poročilo o obdukciji še ni pripravljeno,« je v ponedeljkovi izjavi zapisala policija.

Temperatura je v petek v Anaheimu dosegla žgočih 45 stopinj. Temperatura je bila okoli 40. stopinje Celzija, ko so odkrili mamo in hčerko, je sporočila policija.

V avtu našli prazne steklenice alkohola

41-letno Hernandezovo so zaslišali v bolnišnici in potem, ko je bila zdravniško opravljena, so jo aretirali zaradi obtožb nenamernega uboja in kaznivega dejanja zanemarjanja otroka, je sporočila policija. V avtomobilu so našli več praznih steklenic alkohola, je sporočila policija. Preiskava še poteka, so dodali na policiji.

Po podatkih nacionalne neprofitne organizacije KidsAndCars.org je do letos v ZDA v vročih avtomobilih umrlo najmanj 31 otrok. Od leta 1990 je v razgretih avtomobilih umrlo najmanj 1116 otrok, so sporočili iz organizacije, poroča abcnews.go.com.

