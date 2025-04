Ne glede na bolečino – ta dva horoskopska znaka vedno znova verjameta v ljubezen

Ni veliko stvari, ki zahtevajo več poguma kot to, da se znova zaljubiš, tudi po tem, ko si že doživel bolečino razbitega srca. A nekateri ljudje, rojeni v teh dveh horoskopskih znakih, so to že preživeli – in kljub vsemu še vedno verjamejo v ljubezen.

Morda z več previdnosti, a s prav toliko srčne moči.

Rak

Rak bo odpustil vse. FOTO: Jovan Mandic/Gettyimages

Rak bo odpustil vse. Spregledal bo neodgovorjena sporočila. Opravičil bo laži, ki so bile 'neizogibne'. Ne bo vam zameril, če ne opazite njegove tišine, čeprav ga boli. Vedno bo našel razlog, zakaj si zaslužite še eno priložnost, tudi takrat, ko ga niti sami ne vidite. Ker Rak verjame, da prava ljubezen zahteva potrpljenje, razumevanje in odpuščanje.

Toda če ga izdate, prevarate ali znova in znova ranite na isti način, ne bo kričal, ne bo vas prosil, ne bo vas prepričeval. Samo odšel bo. Tiho, brez drame, a za vedno. Ko Rak enkrat zapre vrata, jih zapre dokončno.

Ribi

Ribe so večni sanjači. FOTO: Gettyimages

Ribe so večni sanjači. Verjamejo v sorodne duše, ljubezenske znake iz vesolja in pesmi, ki 'jih popolnoma opisujejo'. Ko jih nekdo prizadene, trpijo v tišini – pišejo pesmi, ki jih nikoli ne pokažejo, in jočejo pod prho, medtem ko vsi mislijo, da pojejo.

A kljub bolečini še vedno verjamejo, da nekje obstaja nekdo, ki jih ne bo ranil na enak način. Ribe ljubijo vedno znova, sanjajo, upajo in dajejo več, kot imajo. A ko jih nekdo dokončno potisne čez mejo, se spremenijo – postanejo hladne, oddaljene in kruto jasne. Ko Riba reče 'dovolj', to pomeni, da je njena duša dokončno odšla – in poti nazaj ni več, poroča index.hr.

