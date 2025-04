Vrača se polarni mraz! Gregorčič: »Lahko pričakujemo pozebo v večjem delu Slovenije«

Vremenske razmere nad Slovenijo se umirjajo, a že kmalu se vrača zima. Danes bo na Primorskem precej jasno, drugod po državi pa zmerno do pretežno oblačno. Veter, ki je v minulih dneh ponekod dosegal orkanske sunke, bo čez dan postopno slabel. Na Primorskem lahko sunki burje dopoldne na izpostavljenih mestih še presežejo 100 km/h, napoveduje Agencija RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo danes od 13 do 18 stopinj Celzija, ob morju in na Goriškem do 20 °C.

Jutrišnje jutro bo nekoliko hladnejše, najnižje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, v severozahodni Sloveniji okoli 2 °C. Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, še vedno pa bo ponekod pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature se bodo povzpele do 20 °C.

V petek nas čaka pretežno sončen dan, v soboto pa bo čez dan še prevladovalo sončno vreme, proti večeru pa se bo od severa pooblačilo. Pričakovati je rahle padavine in postopno ohladitev.

Aprila dve ohladitvi, maja ena

Že v nedeljo bodo najnižje temperature ponekod znova padle pod ničlo. »Klimatsko gledano lahko v Sloveniji v mesecu aprilu v povprečju pričakujemo 2 prodora hladnega polarnega zraka, v maju pa enega (takrat po navadi govorimo o ledenih možeh). Problem je v tem, da zaradi vse toplejših zimskih obdobij razvoj rastlin prehiteva in so zato bolj občutljive za nizke temperature,« je za Slovenske novice pojasnil meteorolog Branko Gregorčič.

Snega ne pričakujejo. FOTO: Spencer Watson Unsplash

»Podobno kot v začetku aprila 2021 tudi letos kaže na prodor mrzlega zraka iznad območja Skandinavije in Baltika proti jugu,« pravi in napoveduje, da bo polarni zrak dosegel srednjo Evropo že to soboto, v nedeljo pa preplavil Slovenijo in segel proti jugu do osrednjega Balkana.

Hladna fronta z nekaj rahlimi padavinami bo naše kraje hitro prešla v noči na nedeljo. V nasprotju s situacijo pred štirimi leti bo letos smer vetrov v srednji troposferi severozahodna (aprila 2021 je bila zahodna do jugozahodna), je sporočil.

To meteorolog pravi o snegu

Letos bo padavin na južni strani Alp bistveno manj in omembe vrednega sneženja po nižinah vremenoslovci ne pričakujejo.

»Čeprav bo v gorah v nedeljo že zimski mraz, pa bodo temperature po nižinah večinoma še nad 5 °C.« Nevarnost pozebe bo v dneh med ponedeljkom in sredo, ko bodo nočne in jutranje temperature po Sloveniji nizke. V drugi polovici tedna bo postopno spet topleje.

»Zaenkrat vse kaže, da lahko pričakujemo pozebo v večjem delu Slovenije. Predvsem od razvitosti vegetacije na posameznih območjih bo odvisna škoda, ki jo bodo nizke temperature povzročile. Podrobnejše napovedi sledijo v prihodnjih dneh,« je še dejal Gregorčič.