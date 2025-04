Nasilje med osnovnošolci, je telefon tudi orožje? »Posnetki ostanejo za vedno, modrice zbledijo«

Kot smo že poročali, je na družbenih omrežjih v zadnjem času zakrožilo več videoposnetkov nasilja med mladostniki pri nas, ki so jih prejeli tudi na policiji.

Na Osnovni šoli Dante Alighieri v Izoli so odkrili, da skupina učencev organizira pretepe med vrstniki, jih snema in nato objavlja na družbenih omrežjih. V nasilje so vpleteni predvsem učenci osmih in devetih razredov treh izolskih osnovnih šol. Šolska vodstva so obvestila starše, center za socialno delo in policijo, lokalne oblasti pa so sklicale izredni sestanek o varnosti otrok.

Policisti policijske postaje Ptuj so v preiskavi vrstniškega nasilja izvedli v začetku aprila več hišnih preiskav na različnih naslovih v zvezi s sumi storitev kaznivih dejanj nasilništva in neupravičenega slikovnega snemanja. Eni osebi so odvzeli prostost, osumljenega pa bodo privedli pred preiskovalnega sodnika, so pojasnili na PU Maribor.

Na Goričkem so konec meseca marca otroka z avtizmom na avtobusu sovrstniki zabadali s svinčnikom. V urgentnem centru soboške bolnišnice so našteli 30 ran po rokah in stegnih. Mati napadenega se sprašuje, zakaj na šolskih avtobusih ni spremljevalca.

Februarja sta mladoletnika z lažjimi poškodbami pristala v novomeški bolnišnici, potem ko ju je zvečer okoli osme ure napadla skupina mladoletnikov. Pretepli so ju ter poškropili s solzivcem, nato pa pobegnili proti centru dolenjske prestolnice. Policisti so v centru Novega mesta najprej uloviti četverico, kasneje pa še štiri mladoletnike. Zasegli so jim solzivec, bokser in vrečko s posušeno konopljo.

Kaj se dogaja z našimi otroki?

Kaj se dogaja z našimi otroki, kam gre današnja družba in ali so rešitev strožje kazni in prepovedi, se sprašuje slovenska strokovna in splošna javnost. V studiu informativne oddaje na Televiziji Slovenija so si strokovnjaki in učitelji enotni. Toleranca do nasilja mora biti ničelna. »Ukrepati je treba takoj. Nobeno nasilno vedenje ne sme ostati reprocesirano. Nobeno!« je poudarila psihoterapevtka in ravnateljica Strokovnega centra Planina Leonida Zalokar.

Ravnatelj Osnovne šole Mladika Ptuj Bogomir Širovnik je prek video povezave povedal, da ta trenutek klima oziroma vzdušje na šoli ni ravno najboljše oziroma kot bi morala biti. »Ker ne ukrepamo, ustvarjamo nove nasilneže.«

Antropologinja in univerzitetna profesorica Vesna Vuk Godina je tudi preko video povezave poudarila, da je treba takoj odreagirati. »Storilci ne smejo dobiti dodatnega aplavza in medijske pozornosti.«

Ali je problem pomanjkanje meja? Dijaki odgovarjajo: »Porast nasilja je vedno večji. Tukaj gre za vpliv družbe. Osnovnošolci potrebujejo pomoč, ne samo vzgojne kazni.«

Dan Podjed, antropolog pa je na vprašanje, ali je telefon tudi orožje, odgovoril: »Z vsako delitvijo takšnega posnetka poglabljamo rane žrtve. In posnetki ostanejo za vedno, modrice zbledijo. In tokrat se mi zdi, so vsi slovenski mediji ravnali razsodno in posnetkov niso delili. Delili so jih nekateri starši in začeli pripravljati poimenske sezname mladoletnih oseb, imena in priimke ter kaj je treba z njimi narediti. In kaj gre v tem primeru? Dobesedno za linč na omrežjih. Tu bi se morale vključiti pristojne institucije in polnoletne osebe kaznovati za deljenje videoposnetkov in objavljanje imen.«

Dejan Verčič, raziskovalec se strinja z ničelno toleranco. » V 10 dneh mora biti vsaka zadeva sprocesirana. V šolah smo sistemsko razvrednotili učitelje, ti bi moral biti učitelj Bog in batina. V šolah moramo spet podeliti normalno avtoriteto učiteljem. Podobno zadevo bi morali peljati dol do družin. Je družina družbeno izmišljena entiteta? Če ni avtoritet, ni reda. Pika.«

Rok Gumzej, socialni pedagog, vloger, poznavalec elektronskih športov pa je povedal, da je velik del problema, da se posnetki najprej širijo po nekih privatnih skupinah in šele kasneje pridejo v javnost. In tudi osebe, ki mislijo dobro z deljenjem posnetkov v javnosti, ki želijo to izpostaviti, kaj se dogaja, pa s tem nadaljuje z nasiljem.