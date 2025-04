Popravka, ki nista seksi: metle namesto trepalnic in predolgi nohti

Ko govorimo o lepotnih popravkih, moramo imeti jasno sliko o njih. To še zdaleč niso le povečane prsi in ustnice, na kar so se moški že kar navadili, ampak tudi manjše spremembe, ki pa niso vedno tako seksi, kot si ženske mislijo.

Umetne trepalnice

Oči so ogledalo duše in, roko na srce, usoda jim vedno ne nameni najlepših trepalnic. V želji, da bi imele goste, dolge in privihane trepalnice, številne ženske pretiravajo in so videti, kot bi imele okoli oči metle namesto trepalnic, včasih pa, kot bi se jim v trepalnice ujele žuželke.

Moškim to ni všeč, pa ne, ker bi tako zelo radi globoko pogledali v njeno dušo, ampak ker je pogled na naravne ženske oči zanje preprosto lepši in privlačnejši.

Umetni nohti

Raziskave kažejo, da si vsaj polovica ljudi prvi vtis ustvari že ob stisku rok. Te si namreč vsakdo mimogrede ogleda. Nekatere roke so zelo negovane, nekatere pač kažejo sledi trdega dela, a umetni nohti, ki so že prav nerodno dolgi, so poglavje zase.

Moški se skorajda bojijo kričečih, ostrih nohtov, ki kažejo, da je ženska (preveč) samozavestna in da jih lahko pohrusta za zajtrk.