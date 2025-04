David kakor umrl, da bi videl, kdo ga je imel rad! Poglejte, kako je bilo, ko je prišel na lasten pogreb ... (VIDEO)

Nekateri gredo res v skrajnosti, da bi zadovoljili potrebo po pozornosti. Medtem ko se nekateri sprašujejo, koliko ljudi bo prišlo na njihov pogreb, se je David odločil to izvedeti in seveda šokiral vse.

David Berten iz Belgije se je odločil svoji družini precej kruto pokazati, kaj pomeni izgubiti ljubljeno osebo. Zato je ponaredil lastno smrt in organiziral pogreb. Na pomoč so mu priskočili žena in otroci.

Njegova hči je na omrežju TikTok objavila sporočilo, ki je šokiralo sorodnike. Objava se glasi: »Počivaj v miru očka. Nikoli ne bom nehal misliti nate. Zakaj je življenje tako krivično? Zakaj ti? Moral bi biti dedek in imel si še vse življenje pred seboj. Radi te imamo in nikoli te ne bomo pozabili.«

Na pogreb so prišli družinski člani in prijatelji, a med žalovanjem se je nad njimi zaslišal močan hrup, nenadoma pa se je pojavil helikopter, iz katerega sta izstopila snemalec in »pokojnik«, in verjetno si lahko predstavljate, kakšne so bile reakcije družine.