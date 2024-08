Ko avto pristane v pregloboki vodi, veste, kako pravilno ukrepati?

Scenarijev z avtomobilom v globoki vodi je lahko več in ni nujo, da gre vedno za nesrečo, zdrs s ceste, neprilagojeno hitrost … Lahko gre tudi samo za pozabljivost, malomarnost, nespretnost voznika. Ali morda napačno oceno situacije – recimo pri poplavah in avto zdrsne v vodo, ki je lahko tudi zelo globoka, hitra, deroča.

Možnosti za to je res malo, toda nedavna smrtna žrtev na Gorenjskem in avto v pristanišču v Izoli sta dokaz, da možnosti vendarle so. V takem primeru pri Agenciji za varnost prometa apelirajo, da ostanete mirni in prisebni, saj se avtomobil v nobenem primeru ne bo potopil kot kamen. Plaval bo (vsaj) tako dolgo, da vam omogoči prisebno zapuščanje avtomobila. V veliki večini primerov tudi s kolesi navzdol.

Nekaj informacij, kako ravnati ob takšnem dogodku:

1. Ostanite mirni in prisebni.

2. Odpnite varnostni pas in to zahtevajte tudi od ostalih potnikov. Če se je zaponka zataknila, takoj uporabite rezalnik varnostnega pasu – če ga seveda imate pri roki.

3. Odprite okna ali vsaj eno, kolikor je mogoče, s čimer boste omogočili vodi, da postopoma vdre v notranjost. Tako pa boste lahko tudi odprli vrata, saj bo pritisk na vrata z obeh strani izenačen.

4. Če okna ne morete odpreti – ga razbijte!

5. Odprite vrata in pomagajte iz avta vsem v kabini ter splavajte na površje, če je avto že tako globoko. Zagotovo pa velja, da je treba avto zapustiti, še preden potone, saj se s tem možnost rešitve zmanjša. V tem primeru je idealna pomoč kladivo za razbijanje stekel, s katerim razbijte bočna steklo (ali strešno okno).

Ob poplavah

Ob poplavah se prav lahko zgodi, da je potoček, ki ste ga poznali, narasel do te mere, da je povsem neprevozen. Zato pri Agenciji za varnost prometa opozarjajo, da v takšnem primeru nikar ne poskušate na slepo prevoziti takšne vodne prepreke, ampak se najprej peš prepričajte, da je varno. Še bolj varno pa je, da takrat, ko ste v dvomih, poiščete alternativno prečkanje, saj je energija deroče vode lahko nepričakovano uničujoča in se lahko poigra tudi z maso večjega avtomobila ter ga odnese nizvodno.