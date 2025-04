Preračunljive Rusinje? Poročijo se z vojakom, ko umre v Ukrajini, dobijo odškodnino

Ruska odvetnica, ki dela tudi kot nepremičninska agentka, je v podkastu razkrila neverjetni »poslovni načrt«, ki se ga menda poslužuje vedno več Rusinj, da bi v težkih časih, v katerih živijo, prišle do denarja.

»Stvar je zelo enostavna. Najdeš samskega mladca, se poročita, nato gre on v vojno, in ko umre, država vdovi izplača odškodnino, večina denar nato vloži v nepremičnine,« je grozljivi načrt opisala Marina Orlova, ki je tudi sama imela mnogo strank, ki so želele kupiti stanovanje za osem milijonov rubljev (slabih 90.000 evrov), natanko toliko, kot znaša odškodnina, ki jo dobi vojakova vdova.

Orlova je pozneje sicer dejala, da se je le šalila, a se je, preden so podkast, ki je kot blisk zaokrožil po ruskih družabnih omrežjih, odstranili s spleta, oglasilo mnogo deklet in žena, ki so bile same priča tovrstnim podvigom.

Kolikor mrtvih mož, toliko odškodnin

»Moj brat se je povsem nepričakovano poročil, preden je odšel na bojišče v Ukrajino. Vse skupaj se nam je zdelo zelo sumljivo, saj dekleta nihče od njegove družine sploh poznal ni, nikoli je nismo videli. V Ukrajini je umrl in še preden smo ga sploh pokopali, je ta njegova ‘žena’ že tekala naokoli in zahtevala odškodnino,« se je oglasila ena od Rusinj, ki je dodala, da njen brat ni edini tovrsten primer, ki ga pozna.

Njena rojakinja pa je omenila žensko, ki je prvega moža izgubila leta 2022, dobila odškodnino in se lani ponovno poročila z vojakom, ki je odšel v vojno. Če se je njej to zdelo sporno ali nenavadno, pa država na stvar gleda drugače. »Ni malo žensk, ki se poročijo večkrat, vsakič z vojakom, ki odhaja v vojno, in vsakič dobijo tudi odškodnino. Do nje so vsakič upravičene,« je dejala Orlova, ki ji sicer zaradi izjav v domovini grozi do sedem let zaporne kazni.