Sojenje staršema še ne dveletnega dečka, ki je umrl v razgretem vozilu, se nadaljuje

Na celjskem sodišču se je danes z zaslišanjem prič nadaljevalo sojenje materi še ne dveletnega dečka, ki je lani umrl v razgretem vozilu v Svetem Lovrencu pri Preboldu, in njenemu partnerju. Med drugim so zaslišali očeta umrlega otroka, ki je sodnemu senatu pod vodstvom Maje Manček Šporin pripovedoval o okoliščinah pred tragičnim dogodkom.

Obtožnica obdolženima očita, da sta v sostorilstvu povzročila smrt iz malomarnosti, zanemarjala mladoletno osebo, z njo surovo ravnala ter zagrešila še kaznivo dejanje prometa s prepovedanimi drogami. Smrt sina obdolžene naj bi povzročila s tem, ko sta ga junija lani pustila pripetega z varnostnimi pasovi v avtomobilu, ki je bil parkiran na soncu pred hišo.

Nekatere od prič se danes niso odzvale vabilu, sodnica pa je ta čas izkoristila za branje listin, med katerimi so bili zapisniki toksikoloških preiskav pri umrlem fantku ter obeh obdolženih. Pri slednjih so preiskave pokazale sledi drog, sledi nevarne sintetične droge pa so našli tudi pri fantku.

Mesec pred tragedijo

Sodnica je prebrala tudi poročilo vrtca, ki ga je obiskoval deček. Kot izhaja iz njega, je otrok v vrtec prihajal urejen, dobre izkušnje pa so imeli tudi s staršema. Ko sta se starša preselila v drug kraj, sta se vse pogosteje prepirala, oba sta imela težave zaradi uživanja alkohola in drog. Pozneje se je dečkov oče odselil k staršem, mati pa naj bi šla k Novaku, medtem ko je za dečka skrbela obdolženkina mati.

Oče je dečka nazadnje videl kakšen mesec pred tragedijo, junija lani pa je odšel na zdravljenje zaradi odvisnost od drog. Ob tem je zatrdil, da je obdolžena za njunega sina dobro skrbela, so pa bili nekajkrat tudi trenutki, ko so bili pod vplivom mamil. Tega, kako sta se spoznala z obdolženim ni znal pojasniti.

Hiša v Svetem Lovrencu je bila sicer v lasti obdolženčevega očima, ki je danes prav tako pričal. Povedal je, da sta obdolžena tam živela le kaka dva meseca pred tragedijo. Za dečka je dejal, da je bil povsem običajen in dobrovoljen otrok. Na dan tragedije je prišel do njih, ko je mati mrtvega otroka že držala na rokah in so vsi jokali ter dečka skušali oživljati.