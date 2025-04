Izjemni dobrodelni razpis Fundacije Boštjana Bandlja: bogataš bi razdelil tri milijone evrov!

Fundacija Boštjana Bandlja, človeka, ki se je lani na Managerjevi lestvici uvrstil na četrto mesto najbogatejših Slovencev, je marca na svoji spletni strani objavila razpis za enkratno donacijo v višini 100 evrov za invalidsko upokojene s pokojninami 800 evrov ali manj. »V fundaciji ocenjujemo, da je upravičencev do takšne pomoči več kot 30.000, želimo pa si pomagati prav vsem,« pravi Nina Bandelj, predsednica ustanove Fundacija Boštjana Bandlja.

Na razpis se lahko javijo državljani Slovenije. Vlogi je treba priložiti kopijo oziroma dobro vidne fotografije sprednje strani osebne izkaznice ali potnega lista (vozniško dovoljenje ne bo sprejeto), kopijo prve strani odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) o priznani pravici do invalidske pokojnine in kopijo obvestila ZPIZ o višini izplačane pokojnine v februarju 2025.

Fundacija je po poplavah izbrala 20 družin in posameznikov, ki so jim podarili novo osebno vozilo. FOTO: Voranc Vogel

Na razpis se je mogoče prijaviti do 16. aprila samo prek spleta, zato v fundaciji prosijo za pomoč: »Koliko ljudi se bo prijavilo, težko napovemo, se pa zavedamo, da imajo nekateri ljudje, ki izpolnjujejo pogoje prijave, lahko omejen dostop do interneta in so slabše računalniško pismeni. Zato naprošamo svojce in ostale bližnje, da upravičencem pomagajo pri oddaji prijav,« pravi Nina Bandelj.

Fundacija ima poleg omenjenega odprt še razpis za financiranje psihoterapevtske pomoči za otroke in mladostnike od 6. razreda osnovne šole do konca srednje šole. »Sodelujemo s petnajstimi psihoterapevti, ki nam jih je predlagala Slovenska krovna zveza za psihoterapijo,« pojasni Bandljeva o razpisu, ki je bil objavljen oktobra lani in s katerim so do zdaj pomagali več kot 160 mladostnikom z različnih koncev Slovenije: »Nekaj manj kot 30 prijavljenih pa na prosto mesto še čaka.«

3,2 milijarde prihodkov od prodaje je ustvaril Belektron v 2023.

Pomagali tudi po poplavah

Ustanova, ki je nastala decembra 2021, je izpeljala še dva večja dobrodelna projekta. Prvi je plačilo enomesečnih vrtčevskih oskrbnin v letih 2022 in 2023. Prvo leto so financirali 10.317 oktobrskih vrtčevskih oskrbnin v skupnem znesku 1,9 milijona evrov, povprečni znesek oskrbnine pa je bil 190 evrov. Jeseni 2023, ko so pričakovali podobno število vlog, pa so na razpis prejeli več kot 18.000 vlog. Odobrili so jih 9942 v skupni višini 2,1 milijona evrov, povprečni znesek oskrbnine pa je bil 218 evrov.

V avgustu in oktobru 2023 je fundacija v sodelovanju z občinami, v katerih so avgustovske poplave povzročile največ škode, izbrala 20 družin in posameznikov, ki so jim podarili novo osebno vozilo. Vrednost vseh vozil, registracije in zavarovanja je bila 413.300 evrov.

Psihoterapevtsko pomoč je prejelo že več kot 160 mladostnikov. FOTO: Jože Suhadolnik

»V fundaciji se osredotočamo na pomoč, ki jo ponujamo neposredno čim večjemu številu posameznikov z razbremenitvijo dela stroškov,« poudari Nina Bandelj o namenu njihove ustanove, ki se imenuje po Boštjanu Bandlju, ki je diplomiral na elektrotehnični in ekonomski fakulteti in ima znanstveni magisterij iz elektrotehnike Univerze v Ljubljani. Poklicno pot je začel na holdingu Slovenske elektrarne, leta 2008 pa je ustanovil podjetje Belektron, ki ga je v 15 letih razvil v enega največjih trgovcev na veleprodajnem trgu emisijskih kuponov.

Podjetje s sedežem v Ljubljani 99 odstotkov vseh prihodkov ustvari v tujini, po poslovnem izidu pa je Belektron, ki ima vsega 11 zaposlenih, eno največjih slovenskih podjetij. Kako veliki so v resnici, kaže podatek, da obvladujejo med enim in dvema odstotkoma globalnega trga emisijskih kuponov. V letu 2023 je Belektron ustvaril nekaj manj kot 3,2 milijarde evrov prihodkov od prodaje, vrednost premoženja Boštjana Bandlja pa je, po ocenah, 276 milijonov evrov. »Kot slovenski podjetnik čuti moralno zavezo, da svoje uspehe deli s skupnostjo, v kateri je odraščal, se izobraževal in v kateri živi in bo prostor blaginje za Slovenke in Slovence,« sklene Nina Bandelj.