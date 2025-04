V podjetju na Gorenjskem ujeli 38 tujcev, sedem jih bo moralo zapustiti državo

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Kranj so v sodelovanju z inšpekcijskimi službami zaključili dlje časa trajajoč poostren nadzor nad delom in zaposlovanjem tujcev v enem od podjetij na območju policijske postaje Kranj. Odkrili so številne kršitve in več tujcem izrekli tudi odločbe o vrnitvi.

Tako so pri 38 tujcih ugotovili kršitve zakona o tujcih, ki so se nanašale na neurejena dovoljenja za prebivanje in delo. Zanje so sprožili prekrškovne postopke, sedmim državljanom tretjih držav pa so zaradi nezakonitega prebivanja v Sloveniji izdali tudi odločbe o vrnitvi, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

V sklopu nadzora so policisti ugotovili tudi več kršitev iz pristojnosti inšpekcijskih služb in za kršitelje podali predloge pristojnim organom.

Nasvet tujcem

Policisti bodo s poostrenimi nadzori nad delom in zaposlovanjem tujcev nadaljevali tudi v prihodnje. Vsem tujcem zato svetujejo, da si pred vstopom v Slovenijo z namenom dela predhodno pridobijo dovoljenje za prebivanje in delo v Sloveniji.