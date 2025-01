12-letnik hudo poškodovan! Odstranili so mu kovinski predmet, ki mu je poškodoval srce in se zagozdil v jetrih

Iz Hrvaške poročajo o hudi nesreči. Potem ko je bil v eksploziji neznane snovi poškodovan 12-letni otrok, je koprivniško-križevaška policija sporočila, da so prijeli dva družinska člana s širšega območja Križevca. Minuli četrtek so prijeli 38-letnega očeta otroka in 64-letnega družinskega člana. Zoper njiju poteka kazenska preiskava zaradi suma kršitve otrokovih pravic.

Kovinski predmet mu je poškodoval srce in se zagozdil v jetrih

Otrok je bil huje poškodovan in so ga prepeljali v splošno bolnišnico v Bjelovarju. Zdravniki so opravili zahtevno operacijo, med katero so iz dečkovega telesa odstranili kovinski predmet, ki mu je prebil prsi, poškodoval srce in se zagozdil v jetrih.

Kirurgom je uspelo sanirati poškodbe srca in jeter ter ustaviti krvavitev. Deček je trenutno na respiratorju, so pa sporočili, da ga bodo prepeljali v Zagreb.