Znano, kdo je izgubil življenje na vzhodni obvoznici

Pisali smo, da se je na mariborski vzhodni obvoznici okoli 6. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba. 46-letni slovenski državljan je s tovornim vozilom trčil v drugo tovorno vozilo, pri čemer se je tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Obvoznica je po več kot petih urah znova odprta.

V prometni nesreči so bili sicer udeleženi vozniki treh tovornih vozil. 46-letni voznik tovornega vozila, sicer slovenski državljan, je za tunelom Vodole v smeri Dragučove trčil v tovorno vozilo, ki ga je vozil državljan BiH in se je v nesreči lažje poškodoval. Njegovo vozilo je odbilo v drugo tovorno vozilo, ki ga je prav tako vozil državljan BiH, so pojasnili na mariborski policijski upravi.

Vzhodna mariborska obvoznica je bila med izvozom Maribor - center na Ptujsko cesto in Dragučovo proti Šentilju zaprta za ves promet od okoli 6. ure do 11.30. Na tem območju so nastajali daljši zastoji.