Ljutomer • Pravijo, da nesreča nikoli ne počiva in se zgodi ob najbolj nepravem času. In pripetila se je Milanu Lebarju, klarinetistu in vodji ansambla Štrk, ki v letošnjem letu praznuje okrogli jubilej, 30 let delovanja. Kot so v začetku meseca, natančneje 3. novembra, poročali pomurski policisti, so obravnavali hujšo delovno nesrečo. V Babincih je med zamenjavo strešne kritine s strehe gospodarskega poslopja padel moški in se pri padcu hudo telesno poškodoval. Ta nesrečni moški je bil Lebar, vodja ansambla Štrk, ki bo v nedeljo, 24. novembra, v Ljutomeru pripravil jubilejni koncert z gosti. ...