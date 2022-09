To je preiskovalni sodnik odredil za 46-letnika, ki je partnerico ubil pred očmi njunih otrok

Za 46-letnega moškega, osumljenega uboja zunajzakonske partnerice v soboto v Peskovcih, je popoldne preiskovalni sodnik v Murski Soboti odredil pripor. Kot so sporočili s soboške policijske uprave, kriminalisti in policisti o primeru še vedno zbirajo dodatna obvestila in informacije.

Osumljenec je v soboto nekaj po 18. uri poklical na OKC Policijske uprave Murska Sobota in povedal, naj policisti pridejo na njegov naslov, ker je umoril 35-letno zunajzakonsko partnerko. Policisti in reševalci so ob prihodu na kraj našli mrtvo žensko v stanovanjski hiši.

Osumljenec in njegova žrtev sta se sprla in zapletla v prepir, nakar naj bi moški zaradi ljubosumja partnerko, s katero ima dva mladoletna otroka, umoril.