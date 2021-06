Znani zapornik naj bi si v celjskem zaporu sodil sam

je zaradi umora in poskusa umora policistov na Ižanski csti leta 2015 prestajal 30-letno zaporno kazen v celjskem zaporu. Po poročanju 24ur pa naj bi tam v nedeljo storil samomor.Tadin je krivdo najprej priznal in dejanje obžaloval, pozneje pa povedal, da je bil neprišteven in da si je hotel vzeti življenje.Sicer pa je bil Tadin tudi v zaporu nasilen , na Dobu je leta 2019 z jedilnim nožem trikrat zabodel pravosodnega policista.