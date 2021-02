Kaj imata skupnega Stephen Casiraghi in Samo Tadin? Trenutno ne veliko. Casiraghi, ki je resda dolga leta ždel za zapahi, je zdaj obrnil nov list v življenju: živi umirjeno in zadovoljno, vso preteklost je pustil za seboj. No, Samo Tadin, ki je zaprt zaradi umora policista Igorja Mauserja in poskusa umora policijskega kolega Kristjana Čoža, pa ima v zaporu veliko dela sam s sabo in poskusi, da bi dokazal, da njegov namen ni bil moriti, pač pa da je le delal samomor. In pri tem se v zaporu iz obupa zapleta v nove konflikte ter nove kazenske postopke. Tadinov odvetnik Marko Štamcar FOTOGRAFIJE:...