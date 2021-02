Znane nove podrobnosti umora v Kamniku

Več preberite v torkovi številki Slovenskih novic, kjer bomo podrobneje pisali v tragediji v Kamniku. Če še niste, je zdaj pravi čas, da se naročite in pridružite družini bralcev najbolj branega časnika na Slovenskem: pokličite 080 11 99 in v nekaj minutah boste uredili vse potrebno.

Pisali smo že, da je v nedeljo dopoldne na območju Kamnika nasilne smrti umrla 34-letnica, ki jo je verjetno ubil njen 35-letni partner (državljan BiH), s katerim sta bila v ločitvenem postopku. Z ljubljanske policije so danes sporočili, da je bil v preteklosti že obravnavan zaradi kaznivega dejanja z elementi nasilja, medtem ko motiv za včerajšnje kaznivo dejanje izhaja iz družinskih sporov. V torek ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.Policiste so o zločinu obvestili malo po 11. uri. Po dejanju je moški sicer peš pobegnil, a so ga policisti kmalu izsledili in mu odvzeli prostost, poroča PU Ljubljana. Policisti še opravljajo ogled in intenzivno kriminalistično preiskavo zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo.