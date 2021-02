Mamico dveh deklic Marino (34) zabodel do smrti

Blokovsko naselje je v sodobnem času območje, kjer nihče nikogar ne pozna. Tudi v Steletovi ulici v Kamniku, tam pri vrtcu, ni nič drugače. Tako je najbližja soseda Marine I., tam prebivajoče mamice dveh deklic, šele pet ur pozneje izvedela, da je 34-letna soseda umrla grozljive smrti. Njen mož in leto dni starejši Goran I. je menda prišel do stanovanja, v katerem je živela Marina, s katero sta v ločitvenem postopku, potem pa jo v srditem prepiru zabodel z nožem do smrti. Policist je včeraj stražil pred vhodom. Dolgo se je med sosedi govorilo, da je to storil vpričo svojih dveh hčera, ena je s...