Zločin na območju Kamnika: do smrti zabodel 34-letnico

»Ob 11. uri smo bili obveščeni o dogodku na območju Kamnika, v katerem je umrla 34-letna ženska,« poroča PU Ljubljana.V nadaljevanju so pojasnili, da je po do zdaj znanih podatkih 35-letni osumljenec prišel do stanovanja partnerice, s katero sta bila v ločitvenem postopku. Med prepirom jo je zabodel z nožem, 34-letnica pa je zaradi poškodb na kraju umrla.»Po dejanju je osumljenec peš pobegnil s kraja, a so ga policisti kmalu izsledili ter mu odvzeli prostost. Policisti opravljajo ogled, poteka intenzivna kriminalistična preiskava zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Ker podrobnosti dogodka še niso znane, več informacij v tem trenutku ne moremo podati,« so še pojasnili.