Zlate palice ukradel v pajkicah

Leta 1965 se je kot Franci Prislan rodil v Celju. Izučil se je za kuharja oziroma natakarja in le kdo bi vedel, ali je ta posel sploh kdaj opravljal. Pozneje se je preimenoval, zdaj je Frank Palmer. Odkar je vstopil v svet polnoletnosti, si je nabral za knjigo grehov, v glavnem premoženjskih deliktov. Vsaka je bila vredna 32.500 tisočakov. FOTO: Bet_noire/Getty Images Nazadnje je prestajal 11 let enotne zaporne kazni, pogojno so ga izpustili septembra 2015, a že dva meseca pozneje naj bi znova udaril. Z neznanim sostorilcem naj bi vlomil v hišo znane ljubljanske podjetniško-pravniške družine A...