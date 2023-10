Zgrmel v globino, njegovo življenje visi na nitki

V petek, okoli 14.30 so bili na PU Ljubljana obveščeni o delovni nesreči na gradbišču na območju Grosuplja. Po doslej zbranih podatkih je bilo ugotovljeno, da je delavec padel s strehe objekta v globino okoli 12 metrov in se pri tem huje poškodoval.

Poškodovani je bil s helikopterjem odpeljan v UKC Ljubljana in je v življenjski nevarnosti. Policisti še nadaljujejo z ugotavljanjem posameznih okoliščin nesreče in bodo o okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Preteklih 48 ur

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1435 klicev, od tega 468 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih.

Od tega se jih je 95 nanašalo na kriminaliteto, 149 na javni red in mir ter 153 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali 27 tatvin, 8 vlomov (v treh primerih je ostalo pri poskusu), nasilništvo in 13 primerov poškodovanja tuje stvari. Posredovali so v primeru nasilja v družini, kjer so izrekli prepovedi približevanja. Obravnavali so 30 prometnih nesreč z materialno škodo, 13 prometnih nesreč z lažjimi poškodbami in nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami.

Devetim večkratnim kršiteljem cestno prometnih predpisov so zasegli vozila. Zaradi kršitev javnega reda in miru so intervenirali 55 krat na javnem kraju (ena oseba je bila pridržana) in 4 krat v zasebnem prostoru. Policisti Policijske uprave Ljubljana so v zadnjih 48 urah obravnavali 8 nezakonitih prehodov državne meje.