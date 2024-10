Ženske v Izoli spet varne, serijskega spolnega zasledovalca iz Kosova prijeli

Na izolski policijski postaji je med 2. in 7. oktobrom enajst žensk oddalo prijavo zoper neznanega mlajšega moškega, ki jih je na območju centra Izole zasledoval in nagovarjal k spolnim uslugam. V ponedeljek so moškega izsledili in ga pridržali. Sodnik je za 19-letnega državljana Kosova odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Koper.

19-letni prestopnik naj bi mimoidoče ženske zasledoval in jih nagovarjal k spolnim uslugam, za katere jim je tudi ponujal denar. Čeprav so ga zavrnile, je vztrajal in jih s silo prijemal, poskušal jih je celo otipavati po intimnih predelih. Ko so ženske zagrozile s policijo, je s kraja dogodka pobegnil. Skupno se je med 2. in 7. oktobrom na izolske policiste obrnilo enajst oškodovank, ki so bile žrtve nadlegovanja, to pa se je dogajalo tako v dnevnem kot nočnem času.

Po prijavah so policisti policijske postaje Izola v sodelovanju s kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper nemudoma začeli intenzivno preiskavo. V pomoč jim je bilo obvestilo občanke, na podlagi katerega so prestopnika v ponedeljek zvečer izsledili in prijeli.

Storilcu so odvzeli prostost zaradi utemeljenega suma storitve več kaznivih dejanj spolnega nasilja, zaradi česar mu grozi zaporna kazen do pet let. Po opravljenih nujnih preiskovalnih dejanjih so ga privedli na zaslišanje h koprskemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj v sredo odredil pripor.