Pozor! Moški nadleguje ženske v Izoli, osumljenca, ki ima izrazito štrleča ušesa, policija še išče

Policisti PP Izola so včerajprejeli sedem prijav zaradi spolnega nadlegovanja (mlajše ženske, mladoletnice) na območju Izole. Večina dogodkov je bila na območju starega mestnega jedra Izole.

Ima izrazito štrleča ušesa

V vseh prijavah se pojavlja moški, visok od 165 do 170 cm, suhe postave, oblečen v temna zgornja oblačila in oprijete hlače iz džinsa s šivi na kolenih, rahlo potrgane pod žepi. Ima kratke temne lase in izrazito štrleča ušesa. Star naj bi bil od 20 do 30 let.

Policisti intenzivno preiskujejo kazniva dejanja spolnega nasilja in iščejo osumljenega.

Občankam svetujejo, naj se ob morebitnem srečanju s storilcem osebno ne izpostavljajo, naj si čim bolj zapomnijo njegov opis in smer bega ter o tem takoj obvestijo policijo na 113.