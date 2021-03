Zažigal avtomobile, kradel in grozil

»Skozi okno sem zagledala oranžen plamen. Avto je gorel, zbudila sem sosede in poklicala gasilce.«

Na Samostanski ulici 5 sta julija lani zgorela dva avtomobila. Fotografiji: Dejan Javornik

Dve kaznivi dejanji povzročitve splošne nevarnosti, dve poškodovanji tuje stvari, kaznivo dejanje tatvine in kaznivo dejanje grožnje. To je bilanca kriminalnih dejanj, ki jih je po prepričanju tožilstva lani zagrešil 20-letni. Ta očitke na ljubljanskem okrožnem sodišču zavrača, zato se je zoper njega že začela glavna obravnava.Herzog se še ni zagovarjal oziroma bi se, kot je pojasnila njegova zagovornica, če ne bi v priporu pozabil lastnoročno napisanega zagovora. Tako je pričakovati, da ga bo prebral na naslednji obravnavi.27. in 29. julija lani naj bi v Samostanski ulici 5 v Kamniku zažgal dva avtomobila. Prvič naj bi okoli pol treh zjutraj z vnetljivo tekočino polil renaulta scenic in tako zanetil ogenj. »Skozi okno sem zagledala oranžen plamen. Avto je gorel, zbudila sem sosede in poklicala gasilce,« se je prvega požara spominjala stanovalka, ki je tudi sama v drugem požaru, 29. julija, ostala brez avtomobila. Takrat, ura je bila nekaj minut pred četrto zjutraj, naj bi Herzog zanetil ogenj pod parkiranim avtomobilom citroën C3. »'Tatjana, avto ti gori,' mi je rekla prijateljica,« se je spominjala in dodala, da z obtoženim ni bila nikoli v sporu, in še danes ne ve, »komu sem kaj naredila«.Ker sta bila oba avtomobila parkirana blizu večstanovanjske stavbe, je tako po prepričanju tožilstva ogrozil življenja stanovalcev. K sreči so kmalu prispeli gasilci, tako da so požar hitro pogasili in nihče ni bil poškodovan. Je pa kljub temu nastala velika škoda. Samo v prvem požaru je je bilo na stavbi za 15.000 evrov, k temu je treba prišteti še 800 evrov škode zaradi uničenega renaulta in 6000 evrov za uničenega citroëna.V začetku istega meseca, 4. julija, naj bi sicer Herzog na Poti na Poljane 1 zažgal tudi zabojnik za smeti in tako k škodi dodal še 280 evrov. V Samostansko ulico se je vrnil spet 27. avgusta, ko je pri hišni številki 9 med 23.40 in 23.55 z razkužilom zanetil ogenj na porsche macanu. Avto je bil uničen v celoti, njegovega lastnika pa je oškodoval za 38.909 evrov.Nekaj minut prej naj bi pri bližnjem lokalu ukradel razkužilo za roke ter lastnika oškodoval za 8 evrov. Kot že rečeno, ga tožilstvo bremeni tudi storitve kaznivega dejanja grožnje, in sicer v škodoKonec avgusta lani naj bi mu zagrozil, da »ga bo razbil in ubil ter mu, tako kot pred tremi leti, držal pištolo na glavo«.