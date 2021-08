Zato je bila več kot dve uri zaprta avtocesta pri Celju

Danes nekaj po 10. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na avtocesti v bližini počivališča Zima v smeri proti Mariboru.



Policijska uprava Celje poroča, da so bila po do zdaj znanih podatkih v nesreči udeležena štiri vozila. Vzrok prometne nesreče je bila vožnja z neprilagojeno hitrostjo, ki ji je sledilo trčenje v počasi vozečo kolono vozilo.



V trčenju sta se poškodovali dve osebi, stopnje poškodb pa še niso znane.



Promet na avtocesti je medtem že sproščen.

