Brežiški policisti so bili 9. julija okoli 13.30 obveščeni o nesreči pri delu v gozdu v Bojsnem, o čemer smo že pisali .

»Opravili so ogled in ugotovili, da je na 49-letnega moškega, ki je v gozdu podiral drevesa, padlo eno izmed dreves. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče,« so sporočili s PU Novo mesto.

Policisti okoliščine še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.