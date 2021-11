Zaposlenim ni izplačeval plač

Novomeški kriminalisti so po zaključenem predkazenskem postopku na krško okrožno državno tožilstvo ovadili 45-letnega osumljenca z območja PU Novo mesto zaradi kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev in oškodovanja upnikov. Kazensko ovadbo so podali tudi za osumljeno pravno osebo.

Za deset zaposlenih ni plačeval prispevkov, pet let so ostali tudi brez regresa za letni dopust.

Kot poročajo z novomeške policijske uprave, osumljenec ni plačal prispevkov za socialno varnost desetih zaposlenih, kljub temu da je obrazce REK oddajal, s tem pa jih je prikrajšal za pravice, ki jim pripadajo. Odvzete so jim bile pravice tudi do izplačila regresa za letni dopust za obdobje zadnjih petih let in pravice do izplačil plače. Zaposlene je s tem oškodoval za okoli 28.000 evrov.

Ugotovili so tudi, da je v obdobju zadnjih treh let z goljufivim ravnanjem povzročil škodo upnikom v višini okoli 75.000 evrov, saj je poslovanje družbe prenesel na novoustanovljeni poslovni subjekt in z istimi delavci nadaljeval poslovanje. Kaznivo dejanje oškodovanja upnikov je v skladu z zakonom o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja storila tudi družba, saj je osumljeni kaznivo dejanje storil v imenu in v korist družbe, zato se je v ovadbi znašla tudi pravna oseba.

Za kaznivo dejanje kršitve temeljnih pravic delavcev sta zagroženi zaporna kazen do treh let in denarna kazen, za kaznivo dejanje oškodovanja upnikov pa zaporna kazen do petih let.