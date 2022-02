Zapeljala mimo zapornic, umrla na kraju nesreče (FOTO)

Včeraj okoli 9. ure se je na prehodu čez železniško progo v Ulici Jožeta Jame, ki ga varujejo polzapornice, zgodila tragična nesreča. Tovorni vlak, ki je vozil iz središča mesta proti Vižmarjam, je trčil v osebno vozilo, voznica je umrla.

Policisti še preiskujejo okoliščine tragedije. FOTOGRAFIJE: Črt Piksi

Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, je 82-letna voznica osebnega vozila pripeljala do omenjenega prehoda, tam obvozila dve osebni vozili, ki sta že stali pred spuščenimi zapornicami, in zapeljala mimo njiju, tik preden je pripeljal tovorni vlak. V trčenju je dobila tako hude rane, da je na kraju nesreče umrla. Policisti okoliščine še preiskujejo in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

V sredo, bilo je okoli 6.30, se je v Ljubljani, tokrat pri postajališču v Tivoliju, zgodila še ena nesreča z vlakom, ki pa se k sreči ni končala s tako hudimi posledicami. Vlak je namreč trčil v 63-letnega pešca, ko je ta prečkal železniško progo zunaj prehoda. Ko je vlak pripeljal, je strojevodja zaviral, vendar je moškega na ozkem predelu proge kljub temu oplazil, poročajo z ljubljanske policijske uprave.

Voznica je pripeljala do prehoda, obvozila dve osebni vozili in zapeljala mimo njiju, tik preden je pripeljal vlak.

Pešec se je huje poškodoval, vendar njegovo življenje ni ogroženo. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, ostal je na zdravljenju. Policisti še zbirajo obvestila v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa, o okoliščinah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.