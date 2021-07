Zapeljal na teraso in se prevrnil v smrt

V Braniku se je zgodila tragedija.

Ujet pod strojem

Tujo krivdo so policisti izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obvestili novogoriško državno tožilstvo.

Kakšnih sto metrov od ceste med Branikom in Steskami je bil med vinogradom in hribom parkiran rdeč traktor, tako kot še kje drugje na severnem Primorskem, kjer poletju in ploham navkljub ne zmanjka dela. Toda ob njem sta goreli sveči. Ob cesti se je ustavil bel avto, iz njega je stopil starejši domačin in gledal malo proti kmetijskemu stroju, malo proti strmi brežini nad sabo. »Katastrofa, poznam ga iz vasi,« je pripomnil med odkimavanjem, kot bi ne mogel verjeti, da je včeraj na tem kraju sovaščan izgubil življenje.Tako njega kot preostale krajane je užalostila novica o tragični delovni nesreči, ki se je zgodila nekaj sto metrov pred obcestno tablo za Branik. Kot je poročalz novogoriške policijske uprave, so jih nekaj čez poldne obvestili o nesreči v enem od vinogradov med Branikom in Steskami, po kateri je zaradi prehudih poškodb preminil 30-letni voznik traktorja. Kot nam pojasni vaščan na prizorišču, je bil ponesrečenec iz vinarske družine.Prizorišče in sledi ne razkrivajo dogodka, o katerem je poročal Božnik; nesrečni voznik se je »na svoji parceli in v lastni režiji« odpravil v družinski vinograd, a stvari so šle narobe: »S traktorjem je zapeljal vzvratno s kolovozne poti na teraso, ob tem pa je z desnim delom šel preveč levo (glede na smer vzvratne vožnje) in zapeljal na neutrjeno strmo nabrežino.« O »svežem zemljišču« je potarnala tudi mladeničeva soseda, ki je hitro navrgla, da so otroci pri nesrečni vinarski družini »pridni in marljivi«.Kmalu za tem, ko je traktorist zapeljal na teraso, se je začel niz dogodkov s tragičnim koncem: »Traktor se je prevrnil po strmi terasi oziroma je sprednji del zaradi nagiba nabrežine dvignilo v zrak,« opisuje Božnik ter nadaljuje, da je traktor na strehi končal v večjem neutrjenem kanalu za odvodnjavanje. Voznik naj bi med prevračanjem padel iz njega, nato je ostal ujet pod prevrnjenim strojem: »Zaradi hudih telesnih poškodb je umrl na kraju nezgode,« je policijsko poročilo o nesreči zaključil Božnik.Zdravnik je na prizorišču nesreče odredil sanitarno obdukcijo na inštitutu za sodno medicino, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Policija je o nesreči s smrtnim izidom obvestila tudi preiskovalnega sodnika bližnjega novogoriškega sodišča ter tamkajšnje državno tožilstvo, toda v isti sapi dodajajo: »Glede na vsa ugotovljena dejstva okoliščin delovne nesreče so policisti PP Nova Gorica tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili novogoriško državno tožilstvo.«