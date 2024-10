Zapeljal je na poplavljeno območje, lahko bi sledila tragedija (FOTO)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je danes zjutraj poročala, da se je ob 6.17 uri na regionalni cesti čez reko Muro, med Prekmurjem in Prlekijo, na relaciji Razkrižje - Srednja Bistrica, pripetila prometna nesreče.

Osebno vozilo je namreč na poplavljenem delu vozišča zapeljalo na odbojno ograjo in tam obstalo, in voznik je očitno imel veliko sreče, saj bi se lahko pripetilo še kaj hujšega ob podivjali pomurski Amazonki, ki je prestopila bregove. Gasilci PGD Ljutomer so sicer med posredovanje, s tehničnim posegom vozilo dvignili z ograje poplavljenega cestišča, pristojno cestno podjetje pa je cesto do nadaljnjega zaprlo za ves promet.

In to bo očitno trajalo kar nekaj časa...