Zahtevna intervencija: tako lepo novogradnjo zajeli ognjeni zublji, poglejte, kaj je od nje ostalo (FOTO)

Družinska hiša je bila, kot kaže, tik pred zaključkom gradnje, ko jo je zajel hud požar, poročajo iz naselja Breže v občini Ribnica. Pri gašenju požara in v dvodnevni intervenciji je pomagalo kar 84 gasilcev z desetimi vozili, so navedli na facebook strani Gasilske enote Ribnica.

Do požara je prišlo v ostrešju stanovanjske novogradnje. »Ogenj se je izjemno hitro razširil na celotno ostrešje. Ob prihodu enot Ribnice in Jurjevice je požar že bil v polnem razmahu. Ogenj je bruhal preko slemena ven iz ostrešja,« navajajo gasilci. Zaradi močnega ognja je vodja intervencije dodatno aktiviral še društvi Dolenji lazi in Sušje.

Kako je potekalo gašenje

»Gašenje iz mansardnega dela na podstrešje ni bilo mogoče zato smo s tremi napadi pričeli z gašenjem preko lestev direktno na ostrešje. Odstraniti je bilo potrebno precejšen del strešnikov in izolacije, da smo prišli do tlečih mest. Ogenj se je razširil tudi po izolaciji objekta navzdol proti temeljem, zato so se formirali še dve napadalni skupini, ki so pogasili izolacijski material, ki je tlel,« opisujejo zahtevnost požara.

Kljub temu, da so gasilci ogenj pogasili relativno hitro, je vseeno nastala velika premoženjska škoda.

Že pred prihodom gasilcev so domačini poizkušali sami pogasiti požar, pri tem sta se dva lažje poškodovala, oskrbeli pa so ju gasilci. Med gašenjem se je lažje poškodoval tudi eden gasilec.

Gasilci PGD Dolenji lazi, Sušje in Jurjevica so odstranili strešnike in vse do jutra držali gasilsko stražo. Danes dopoldan so d folijo prekrili močno poškodovan objekt in ga za silo zaščitili pred vremenskimi nevšečnostim.