Zagorelo v kuhinji, moški je umrl

Lučaj od barakarskega naselja v Šalki vasi na obronkih nekdanjega rudnika rjavega premoga, ki je julija 2002 zgorelo do tal, na pogorišču pa je zahvaljujoč izjemni solidarnosti lokalne in širše skupnosti kmalu zraslo novo naselje, so v soboto člani PGD Kočevje in Šalka vas po prejetem klicu, da gori v obcestni družinski hiši, nemudoma posredovali, a je bilo za več kot 70-letnega Viktorja Šterka prepozno. Po naših podatkih naj bi se pred njihovim prihodom v prostoru, kjer je bila peč na trda drva, v dimu in ognju že zadušil.

Dve osebi rešili

Gasilci so v poročilu zapisali, da so ob vstopu v hišo, ki sta jo že zajela dim in ogenj, v kuhinji ob peči na drva našli nepremično osebo ter hitro pogasili začetni požar, da se ne bi širil v preostale prostore. Dežurni zdravnik ZD Zdravstvenega doma Kočevje je ugotovil smrt. Dve osebi iz zgornjega dela hiše so gasilci uspešno rešili z lestvami, hujših poškodb nista utrpeli. »Nimamo česa več povedati kot le to, da je v pritličnih prostorih umrl moški,« so nas odslovili člani ožje družine.

»Kakšno uro pred tem smo se tam mimo vračali iz mesta in je bilo pri tej hiši videti vse mirno. Okoli 18. ure pa nas je presenetilo tuljenje gasilskih vozil. Težko govorim, saj sem pod stresom še po 23 letih od požara v naselju, ko so plameni visoko švigali. Tega nelagodja se očitno ne bom mogel nikoli otresti. Za pokojnega vem, da je bil tih možakar, ki je živel v pritličnih prostorih s partnerico, ta je pred leti umrla, v zgornjih prostorih pa je živela njena hčerka z otroki,« smo ujeli pomenkovanje dveh sosedov, ki sta želela ostati neimenovana.

»Komaj so se naši fantje spočili, je v nedeljo okoli 14. ure znova zapel rdeči petelin, tokrat v Dolgi vasi. Zagorelo je v znameniti brunarici pri nekdanjem smučišču, zdajšnjem MTB trail centru. Gasilcem iz Kočevja in PGD Dolga vas je uspelo pravočasno omejiti požar, da ne bi zajel preostalega dela zelo obiskanega objekta,« je dejal Igor Kalinić, predsednik Občinske gasilske zveze Kočevje. Kriminalisti preiskujejo vzroka obeh požarov.