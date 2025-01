Zagorelo v drvarnici, na koncu škode za 40.000 evrov (FOTO)

V noči na 9. 1. so bili policisti PU Novo mesto obveščeni o požaru gospodarskega objekta v Velikem Mraševem. Požar so gasilci omejili in pogasili. Po prvih ugotovitvah je zagorelo v drvarnici, ogenj pa se je razširil na ostrešje objekta in ostrešje stanovanjske hiše.

Škode za 40.000 evrov

Po oceni oškodovancev je škode za okoli 40.000 evrov. Kriminalisti bodo danes opravili ogled požarišča in ugotavljali vzroke za nastanek požara. Z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo.

FOTO: Pge Krško