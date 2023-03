Zagorelo na strehi objekta s sončno elektrarno, rešili 2 papigi

Ob 15.55 je v naselju Lopata v občini Celje zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Na strehi objekta je bila nameščena sončna elektrarna. Gasilci PGE Celje in PGD Lopata so zavarovali kraj dogodka, vstopili na streho objekta, ogenj omejili in pogasili ter rešili 2 papigi. Gasilci so del poškodovanega ostrešja prekrili s PVC folijo.

Obveščene so bile pristojne službe, sporoča Uprava RS za zaščito in reševanje.