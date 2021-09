Zagorelo je v kleti, stanovalci na nogah

Sinoči je ob 21.16 zagorelo na Racovniku v Železnikih. Požar se je vnel na gorilcu oljne peči v kleti večstanovanjskega objekta, poroča uprava za zaščito in reševanje.Stanovalci so sami začeli gasiti požar. Dokončno so požar pogasili gasilci PGD Železniki in Selca ter iznesli pogorele ostanke.Vseh 23 stanovalcev se je pravočasno umaknilo iz objekta, nihče ni bil poškodovan. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Rudno, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.