Zagorela stanovanjska hiša, gasilci so se pet ur borili z ognjenimi zublji (FOTO)

Uprava RS za zaščito in reševanje je danes poročala, da je ob 10.21 uri v kraju Radomerje, v občini Ljutomer, zagorela stanovanjska hiša. Požar so pogasili gasilci PGD Ljutomer, PGD Radomerje in PGD Gresovščak, reševalci NMP Ljutomer pa so na kraju dogodka oskrbeli poškodovano osebo.

Po neuradnih, a zanesljivih podatkih je hiša precej uničena, saj je zgorelo večino notranjosti in del ostrešja. Intervencija je sicer potekala okoli pet ur, policisti pa (še) niso poročali o vzroku za požar ter materialni škodi, ki gotovo ne bo majhna.