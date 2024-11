Zabodel in zbežal

Minuli podaljšani praznični konec tedna je bil za policiste Policijske uprave Novo mesto delaven, saj so med 30. oktobrom in včerajšnjim jutrom posredovali v 351 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 1026 klicev. Med njimi so bili številni zaradi kršitev javnega reda in miru, posredovali pa so v 51 primerih tako na javnih krajih kot v zasebnih prostorih. Je pa v enem primeru kri celo tako močno zavrela, da se je končalo s kazensko ovadbo zaradi poskusa uboja, po katerem je storilec končal v priporu.

Tako so 30. oktobra nekaj pred 13.30 prejeli klic o poškodovanem moškem na Zdolski cesti na območju Krškega. »Tja so bili takoj napoteni policisti in kriminalisti. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je storilec iz neznanega razloga z nožem napadel oškodovanca, ki je bil v bližini gostinskega lokala, in po dejanju pobegnil,« je okoliščine nerazumljivega dejanja opisala Alenka Drenik Rangus, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto.

Za 33-letnika so kriminalisti spisali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poskusa uboja.

»Nemudoma so začeli intenzivne aktivnosti za izsleditev nasilneža in ga prijeli na območju Rese. 33-letnemu osumljencu so odvzeli prostost in ga pridržali,« je dodala. Oškodovanca so reševalci med tem oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre na srečo za lažje poškodbe. Za 33-letnika so kriminalisti, potem ko so se z njim pogovorili, spisali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poskusa uboja in ga privedli k preiskovalni sodnici, ki je zanj po zaslišanju torej odredila pripor.

Preiskovalna sodnica je osumljenca poskusa uboja poslala v pripor. FOTO: Uroš Hočevar

V pridržanje

Pestro je bilo tudi drugje. Policiste PP Novo mesto so istega dne oziroma zvečer okoli 19.30 poklicali na pomoč iz Dolenjih Kamenc, kjer se je steplo več ljudi. »Takoj so odšli na kraj prijave in vzpostavili javni red in mir. Zbrali so obvestila in ugotovili, da sta 38-letni in 66-letni moški prišla na dvorišče stanovanjske hiše in začela pretepati oškodovance. Dva oškodovanca in 38-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, so v pretepu utrpeli lažje poškodbe,« smo izvedeli. Policisti vse okoliščine še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

V noči na 1. november so policisti prejeli klic na pomoč, ker se je na prireditvenem prostoru v Novem mestu mladenič pod vplivom alkohola nedostojno vedel in ni upošteval ukazov in opozoril varnostnikov. Ker se 21-letnik niti po prihodu policistov ni pomiril in je še naprej kršil javni red in mir, so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Izdali so mu plačilni nalog.