Pred več kot enim letom je tekla kri na ljubljanskem Kongresnem trgu, v neposredni bližini znamenitega paviljona. Žrtev 59-letnega brezdomnega invalida Ludvika Kneza je bil prav tako brezdomec, 55-letni Vojko Brajdič. In to zaradi banalnega razloga – zaradi mobilnega telefona. »On je meni sledil, pokazal sem mu nož, naj se ne zajebava. Nisem ga imel namena zabosti. Živčen sem bil, ker mi ni hotel vrniti telefona. Samo roko sem stegnil, a on ni rekel nič, pa tudi premaknil se ni. Mislil sem, da sem mu le preluknjal jakno. Ko mi je Marizela prinesla telefon, sva šla,« je še prejšnji teden Knez ...