Za uboj frizerja Romana bo sedel pet let manj

LJUBLJANA • »Bolečine se ne da opisati. On se lahko opravičuje. Bojim se, da lahko take grozote, kot jih doživljamo mi, doživlja še kdo drug. Mislim, da bi še kdaj to lahko počel, zato naj sodišče dobro razmisli,« je Tatjana Komac maja letos po koncu že drugega sojenja za smrt njenega brata Romana Komaca, ki jo je povzročil 25-letni Jasmin Suljić iz Bosne in Hercegovine, odgovorila na obžalovanje slednjega. »Ne vem, kako lahko sploh stojim na nogah. Duša me boli. Ves čas mislim na Romana, cele dneve je z mano. Vem, da to družini nič ne pomeni, ampak vseeno jih prosim, da mi oprostijo. Ne vem, ...