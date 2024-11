Za Primorce cenejše zdravljenje?

Ker so Primorcu po odprtem zlomu leve goleni po padcu s kolesom ob operaciji 25. junija 2021 v šempetrski bolnišnici vstavili, kot je prepričan, medicinsko neustrezno ploščico, se mu je stanje zakompliciralo. Ne le da se je ploščica zlomila, njen zlom so ob kontrolnem pregledu prezrli, trdi.

Kot povzema v tožbi zoper bolnišnico dr. Franca Derganca, je po operaciji zdravljenje navidezno potekalo po pričakovanjih, zato so mu februarja 2022 zaključili bolniški stalež. A so se v marcu pojavile bolečine v nogi; te so bile čedalje močnejše, tako da je moral pri hoji ponovno uporabljati bergle. Na predčasni kontroli je rentgen pokazal lom vgrajene ploščice, zato so ga morali konec marca ponovno operirati. Odstranili so mu ves predhodni vgrajen material, vstavili antibiotični distančnik za pozdravitev vnetja in naredili zunanjo fiksacijo. Na ponovnem posegu konec maja so mu med drugim vgradili novo ploščico.

Od bolnišnice zahteva 132.096 evrov odškodnine za nepremoženjsko škodo in izgubo zaradi izpadlega dohodka.

Ker je bila noga okužena, iz ranic pa je še curljalo, je novembra 2022 odšel v UKC Ljubljana. Kot pojasnjuje v tožbi, se je pravzaprav tam začela sanacija nestrokovnega zdravljenja šempetrske bolnišnice. Sledilo je še nekaj operacij. »V bistvu vseh posegov po lomu ne bi bilo, če bi mi prvič vstavili ustrezen material,« je prepričan.

Meni, da so v šempetrski bolnišnici pri prvem posegu zagrešili napako in kršili pojasnilno dolžnost. »Če bi bil seznanjen z možnostjo loma neustreznega vgrajenega materiala, bi se odločil za operacijo v drugi ustanovi.« »Preprosteje povedano, nihče mu ni povedal, da bodo v njegovo telo vgradili inferioren material (kot so mu kasneje povedali v UKC v Ljubljani, kjer so njegovo zdravstveno stanje reševali), torej neustrezen oziroma neoptimalen material, ki ga v drugih slovenskih bolnišnicah, tudi v UKC Ljubljana, ne uporabljajo oziroma ga zavračajo,« pojasnjuje tožnikov pooblaščenec odvetnik David Sluga. Ob tem izpostavi, da ni v skladu z ustavnimi in konvencijskimi načeli o enakosti in enakem varstvu pravic, da bi bili prebivalci ene regije, v tem primeru Goriške, deležni deprivilegirane zdravstvene obravnave, torej da so zdravljeni s slabšim materialom kot prebivalci druge regije, denimo ljubljanske. Ne le da je bila ploščica iz slabšega materiala, temveč so kasnejši zlom te ploščice tudi prezrli na pregledu 20. januarja 2022. Kot da to ni dovolj, se je v bolnišnici tudi okužil.

Bolnišnica trdi, da so mu vstavili ploščico enega vodilih svetovnih proizvajalcev osteosintetskega materiala.

Očitke zavračajo

Od SB Franca Derganca zahteva 132.096 evrov odškodnine za nepremoženjsko škodo in izgubo zaradi izpadlega dohodka. Tožena bolnišnica po drugi strani trdi, da je bil celoten operativni postopek pravilen in zlom ustrezno tretiran. Očitke o neustreznem materialu ploščice zavračajo in trdijo, da mu je bila vstavljena ploščica enega vodilih svetovnih proizvajalcev osteosintetskega materiala, ki jih uporablja večina slovenskih bolnišnic, če že ne vse.

Vzrok za nadaljnje posege je, navajajo, v tem, da se zlom ni zaraščal zaradi bioloških dejavnikov (psevdoartroze in avitalnih kosti), kot so ugotovili ob prvi reoperaciji. Pričakovan čas za zdravljenje tovrstnih zlomov je namreč šest mesecev, titanijeva rekonstrukcijska ploščica, ki so mu jo vgradili, pa je zdržala celo osem. Ker se zlom kosti ni zacelil v pričakovanem času in kost ni prevzela svoje funkcije, je to vplivalo na vgrajeni material. Poleg tega da je bolnik kljub nasvetu, naj obremenjuje nogo le do bolečin ob uporabi bergel, samovoljno, že konec 2021 začel hoditi brez njih, kar da je tudi vplivalo na potek zdravljenja, zaraščanje kosti in vgrajeni material.

Neutemeljeni da so tudi očitki, da so prezrli zlom ploščice, saj da je bilo na kontroli januarja 2022 ugotovljeno, da se težave postopno umirjajo, da je položaj v redu, da zlomi delujejo preraščeno, zaznane niso bile nobene posebnosti, zato so tudi utemeljeno sklepali, da zdravljenje poteka ustrezno. Prav tako v bolnišnici, ki sodišču predlaga, naj v pravdo pritegne zavarovalnico, pri kateri ima zavarovano odgovornost, trdijo, da so pacienta ustrezno obveščali o njegovem stanju, terapiji in prognozi, s čimer zavračajo očitke o kršitvi pojasnilne dolžnosti.