Za pot skozi Slovenijo do Italije računali po pet tisočakov

31-letni državljan Slovenije z območja Ljubljane, ki je bil organizator tihotapljenj in je tudi skrbel za najem vozil za tihotapljenje in električnih naprav za komuniciranje,

33-letni državljan BiH z območja Ljubljane, ki je bil organizator tihotapljenj in najemnik vozil, s katerimi se je izvajalo tihotapljenje,

21-letni državljan Slovenije z območja Ljubljane, ki je bil prevoznik ilegalnih prebežnikov,

20-letni državljan Slovenije z območja Kranja, ki je deloval kot t. i. predhodnica vozilom, s katerimi se je izvajalo tihotapljenje, dostavljal je tudi hrano in oblačila,

21-letni državljan Slovenije z območja Ljubljane, ki je deloval kot t. i. predhodnica vozilom, s katerimi se je izvajalo tihotapljenje, dostavljal je tudi hrano in oblačila,

43-letni državljan Kosova z območja Italije, ki je bil prevoznik ilegalnih prebežnikov, ki je tudi uporabljal ponarejene dokumente).

Zagroženih do 15 let zapora

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper so 4. avgusta izvedli zaključno akcijo v daljši kriminalistični preiskavi, ki jo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Kopru. Kriminalistična preiskava zoper kriminalno združbo, ki se je dlje časa ukvarjala s tihotapljenjem ilegalnih prebežnikov iz območja BiH preko Hrvaške in Slovenije v Italijo, je potekala v sodelovanju z italijanskimi in hrvaškimi varnostnimi organi. Tako je bila razbita kriminalna združba, katere člani so delovali naobmočju Slovenije.Ugotovljeno je bilo, da so kriminalno združbo, z različno dodeljenimi vlogami v združbi, na ozemlju Slovenije sestavljali:V zaključni akciji sta bili izvedeni dve hišni preiskavi na območju Ljubljane in prijeta dva osumljenca organizatorja tihotapljenjilegalnih prebežnikov na območju Slovenije, in sicer 31-letni državljan Slovenije in 33-letni državljan BiH, ki je bil glede na ugotovitve že več let aktiven na področju izvrševanja teh dejanj, prav tako je bil v letu 2019 pravnomočno obsojen za tovrstno kaznivo dejanje. Po izpustitvi iz zapora je z izvrševanjem teh dejanj nadaljeval kljub pogojnemu izpustu. Na hišnih preiskavah so kriminalisti našli več elektronskih naprav, manjši zavitek prepovedane droge in ostalih predmetov, pomembnih za kazenski postopek.Člani kriminalne združbe so tako v kriminalistični preiskavi izvršili:- tri kazniva dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države,- uveden je bil en prekrškovni postopek z izdajo Odločbe o prekršku zaradi kršitve 33. člena zakona o proizvodnji in prometu sprepovedanimi drogami.Za izvrševanje kaznivih dejanj tihotapljenja ilegalnih prebežnikov so člani združbe uporabljali najeta vozila pri različnih podjetjih z območja Ljubljane in okolice, vedno pa je vozilo, s katerim so tihotapili ilegalne prebežnike, spremljala t. i. predhodnica. Prav tako so člani združbe ilegalnim prebežnikov na točke prevzema dostavljali hrano, pijačo in sveža oblačila. Za prevoze so bila uporabljena tovorna kombinirana vozila. V enem primeru je prevoznik ilegalnih prebežnikov, pri ustavitvi s strani italijanske policije, po naročilu organizatorja tudi bežal pred policijskimi patruljami in pri tem zapeljal s cestišča in poškodoval najeto vozilo. V nadaljevanju je bil prijet, italijanski varnostni organi pa so ugotovili, da je uporabljal ponarejene dokumente. Nezakoniti prestopi državne meje so bili izvršeni na območju Podgorja (PU Koper), Cerknice (PU Ljubljana) in Velike Doline (PU Novo mesto).Združba je v obdobju preiskave pretihotapila oz. skušala pretihotapiti preko ozemlja Slovenije na ozemlje Italije najmanj 17 ilegalnih prebežnikov, državljanov Bangladeša, Iraka, Irana in Afganistana. Ocenjuje se, da je kriminalna združba pridobila med 68.000 in 85.000 evrov protipravne premoženjske koristi, pri čemer so si člani združbe zaslužek delili glede na vlogo v kriminalni združbi. Cena tihotapljenja od BiH do Italije je namreč znašala od 4000 pa do 5000 evrov po osebi, med tem ko je cena prevoza od meje s Hrvaško preko ozemlja Slovenije do Italije znašala približno 350 evrov po osebi, zato je točen znesek premoženjske koristi težko opredeliti. Italijanski varnostni organi so ob tem obravnavali eno kaznivo dejanje, ki je bilo organizirano s strani zgoraj navedenih organizatorjev z območja Ljubljane, prijet pa je bil državljan Kosova s ponarejenimi dokumenti.Prijeta osumljenca sta bila 5. avgusta privedena na zaslišanje k preiskovalnem sodniku OS Koper. Po zaslišanju je bil zoper oba odrejen pripor v zaporih Koper.Kriminalisti PU Koper v konkretni zadevi nadaljujejo s pregledovanjem in vrednotenjem zavarovanih podatkov iz zaseženih elektronskih naprav in bodo o vseh novih ugotovitvah obveščali ODT Koper.V Sloveniji je za storitev kaznivega dejanja Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države (po čl. 308/III-VI KZ) zagrožena zaporna kazen v trajanju od treh do petnajstih let in denarna kazen.