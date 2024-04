Za osem tisočakov tihotapil osem Kitajcev

Razkrivamo, kam je izginil koprski glasbenik, ki se preživlja s prevozi s taksijem, a ga od jeseni ni ne na Obali ne v sosednjih Bujah, kjer ima registrirano podjetje. Moški, zoper katerega je državno odvetništvo v Metkoviću pred dnevi vložilo obtožnico, se je namreč podal v svet kriminala: po naših zanesljivih podatkih gre za 33-letnega D. C., ki so ga hrvaški policisti jeseni prijeli zaradi tihotapljenja nezakonitih prebežnikov in ga pospremili za rešetke.

Drugič in zadnjič

Hrvaško državno odvetništvo v Metkoviću mu očita, da je 12. septembra z neznanim sostorilcem v dubrovniškem primestnem naselju Osojnik ob 6.10 v svoj osebni avtomobil ford mondeo s puljskimi registrskimi oznakami naložil štiri kitajske državljane, ki so iz BiH v Hrvaško vstopili nezakonito. Prek Slovenije jih je odpeljal v Trst in za to prejel 4000 evrov. Po lastnih besedah v preiskavi je prejel klic neznane osebe, s katero se je sestal v Mokošici, dubrovniški mestni četrti nad zalivom Rijeka Dubrovačka, in za plačilo že naslednji dan na cilj uspešno pretihotapil dve Kitajki in dva Kitajca.

V veliko pomoč mu je bil naročnik, ki da ga je po mobitelu dosledno obveščal o razmerah na cesti oziroma policijskih kontrolah na poti. V Trstu mu je neznanec izplačal nagrado, malo pozneje pa ga spet poklical in mu ponudil nove prebežnike, kar je Koprčan, podučen z izkušnjo, da v slovenski glasbi in taksi prevozništvu ni toliko dobička, sprejel ponudbo, znova vredno štiri tisočake. Menda je takrat sklenil, da bo to storil zadnjič.

Pri Osojniku je tako naslednji dan, 13. septembra lani, okoli 6.30 naložil drugo četverico Kitajcev, ki je prišla iz BiH, pri čemer je mejo prečkala peš in zunaj uradnega mejnega prehoda. Ko so prispeli v hrvaško naselje Ravče pri Pločah, jih je na dalmatinki, najdaljši hrvaški avtocesti, katere trasa poteka od Zagreba do Metkovića, pri rutinski kontroli prometa ustavila policija dubrovniško-neretvanske uprave oziroma mobilna enota mejne policije Jug.

Pri rutinski kontroli prometa ga je ustavila policija dubrovniško-neretvanske uprave. Simbolična fotografija. FOTO: Saša Miljević /pixsell

Če mu bodo dokazali krivdo, obtožnica sicer še ni pravnomočna, ga lahko po hrvaškem kazenskem zakoniku doleti do osem let zapora.