Za mopedista usodno trčenje s policistom

Obravnavo prometne nesreče je prevzel oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri specializiranem državnem tožilstvu. FOTO: Matej Družnik

Čelno v betonski prepust

Zaradi hudih poškodb sta umrla na kraju. Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik

Minuli konec tedna sta se na ptujskem območju pripetili dve hudi prometni nesreči, v katerih sta življenje izgubila voznik kolesa z motorjem in voznik osebnega avtomobila.Že v petek ob devetih zvečer se je na lokalni cesti zunaj naselja Vičanci v občini Ormož pripetila prometna nesreča, v kateri je umrl 69-letni voznik mopeda znamke Tomos Flexer. Ta je vozil iz naselja Sodinci proti naselju Sejanci. Nesreča se je zgodila v trenutku, ko je nasproti pripeljal 34-letni voznik osebnega avtomobila, ki ni vozil ob desnem robu vozišča in je na nasprotnem smernem vozišču trčil v voznika mopeda.Mopedist je zaradi hudih poškodb umrl na kraju. Obravnavo prometne nesreče je prevzel oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili specializiranega državnega tožilstva. Nesrečo je namreč povzročila uradna oseba, po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih gre za policista.Kakšnih 22 ur pozneje, v soboto ob 19.55, pa se je še ena huda prometna nesreča s smrtnim izidom zgodila na cesti Mihovce–Podlože. Osemdesetletnik je vozil osebni avtomobil iz naselja Mihovce (občina Kidričevo) proti Podložam (občina Majšperk) in zapeljal z vozišča na travnato brežino potoka oziroma v melioracijski kanal ter čelno trčil v betonski prepust. Pri tem se je tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju, so sporočili z mariborske policijske uprave.Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj nesreče, na vozilu odklopili akumulator, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščenega voznika, pomagali reševalcem NMP Ptuj, očistili vozišče razlitih motornih tekočin in vozilo postavili nazaj na vozišče.Policisti o vzrokih za še drugo prometno nesrečo s smrtnim izidom na ptujskem območju v manj kot 24 urah (še) niso poročali.