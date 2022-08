Z nožem nad rojaka: kri je zavrela, ker je eden zamudil na delo

Osemnajstega januarja v večernih urah so bili celjski policisti obveščeni, da je v stanovanjski hiši pri Plavi laguni na Ljubljanski cesti v Celju, v kateri prebivajo večinoma tuji delavci na začasnem delu pri nas, množični pretep, preselil se je celo na ulico.

Vpletenih naj bi bilo več deset ljudi, vsi naj bi bili doma s Kosova, kar pomeni, da je šlo za obračun med rojaki. Pri tem je eden od vpletenih z nožem huje ranil tri leta mlajšega rojaka, da so ga odpeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico.

Štirje državljani Kosova na začasnem delu v Sloveniji so se z rojaki sprli zaradi delovnega razmerja.

A kot so policisti sporočili dan po dogodku, oškodovanec ni bil v smrtni nevarnosti. Kot smo slišali iz obtožnice, je k temu prispevalo tudi zelo hitro ukrepanje policistov, ki so prišli na kraj dogodka v zelo kratkem času, hiša na Ljubljanski cesti je namreč od celjske policijske uprave oddaljena le nekaj sto metrov. Po omenjenem dogodku so 32-letnega državljana Kosova z začasnim prebivališčem v naši državi, ki je z nožem poškodoval mlajšega rojaka, pridržali, po zaslišanju na sodišču je preiskovalni sodnik zanj odredil pripor.

Vsi priznali

Prvoobtoženega 32-letnega Zejaha Bulliqija je tožilstvo obtožilo poskusa uboja enega od rojakov, in sicer Redžepa Halilija, ter nasilništva. Še tri njegove rojake, 35-letnega Hydo Bulliqija, 20-letnega Venisa Bulliqija ter 28-letnega Valona Latifija, pa nasilništva. Vsi štirje so krivdo priznali. Zadnji trije so dejanje priznali na sodišču, kjer so brez oklevanja sprejeli predlog tožilstva, ki je za vsakega od njih predlagalo pol leta zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let. Zejah Bulliqi je že prej na tožilstvu podpisal sporazum o priznanju krivde in se pogodil za tri leta in 10 mesecev zaporne kazni zaradi poskusa uboja in še tri mesece zaradi nasilništva oziroma enotno kazen štiri leta zapora.

V pretep so se vključili še drugi.

Kot smo lahko slišali, je prvoobtoženi z 20-centimetrskim nožem najmanj trikrat zamahnil proti rojaku in mu s tem poskušal vzeti življenje, predvsem zaradi hitrega ukrepanja policistov pa je dejanje ostalo zgolj pri poskusu. Prav tako so z več oškodovanci grobo ravnali, jih pretepali in omejevali njihovo gibanje ter jim s tem kratili pravice tudi preostali trije obtoženi.

Iz obtožnice izhaja, da se je množični pretep zgodil, ker je Redžep Halili zamudil na delo, nadrejeni Zejah Bulliqi pa je zato od njega terjal 500 evrov. Odvzel naj bi mu tudi osebni dokument, potni list, celo potrdilo o izpolnjevanju PCT-pogoja pa mobilni telefon, s čimer mu je onemogočil klice. V pretep so se zatem vključili še drugi. Ker pa nihče od obtoženih in zdaj tudi že obsojenih še nikoli ni bil kaznovan niti ni v katerem drugem kazenskem postopku ali prekršku, je tožilstvo pri odmeri kazni to upoštevalo kot olajševalno okoliščino.

Kri je zavrela, ker je eden zamudil na delo, nadrejeni pa je od njega terjal 500 evrov.

Dva od četverice, tudi prvoobtoženi, imata že družine s po tremi nepreskrbljenimi otroki, kar je dodatna olajševalna okoliščina. Že podpisan sporazum o priznanju krivde na tožilstvu in priznanje krivde neposredno na sodišču je sodnica Alenka Jazbinšek Žgank sprejela in četverico obsodila na dogovorjene kazni. Oškodovanci doslej sodišču niso priglasili premoženjskopravnih zahtevkov.