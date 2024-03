Z neprilagojeno hitrostjo trčil v madžarski avtobus, posledice so hude

S PU Celje sporočajo, da so od petka do danes obravnavali 2 prometni nesreči s hudimi poškodbami, 6 prometnih nesreč z lažjimi poškodbami in 43 prometnih nesreč z materialno škodo. Trem voznikom, ki niso izpolnjevali pogojev za vožnjo, smo zasegli vozila.

V soboto, okoli 13. ure, pa so bili obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na avtocesti, na območju Lopate. Povzročil jo je voznik slovenskega tovornega vozila s priklopnikom, ki je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v madžarski avtobus, ki ga je odbilo v osebno vozilo pred njim, le tega pa še v eno osebno vozilo. Povzročitelj se je v trčenju huje poškodoval, lažje sta bila poškodovana dva potnika na avtobusu in oba voznika osebnih vozil.

Trčil v robnik in prevozil krožišče

Sinoči so prometno nesrečo s hudimi poškodbami obravnavali tudi v krožišču v Medlogu, kjer je voznik tovornega vozila, zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v robnik in prevozil krožišče.