Pisalo se je leto 1993, ko se je Jože Kojc iz Spodnje Korene odločil, da bo kot specialec zapustil mariborsko policijo oziroma tamkajšnji oddelek za organizirani kriminal in se podal v podjetniške vode. Začel je z naložbo v fitnes center, čez osem let je vstopil še v svet igralništva in tam vztrajal vse do letos. Pri poslih je bil zelo uspešen, prav tako, kot zatrjuje danes, ni izigraval zakonodaje. Skratka, redno je plačeval vse davke, nobenega spora ni imel niti z zaposlenimi. Okoli pol milijona evrov zasluženega denarja, ki je prišel tudi od prodaje naložb, ni v celoti zapravil, ampak ga j...