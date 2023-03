Z avtom se je zabila v most

V soboto ob 22.25 je v naselju Krajna, občina Tišina, osebno vozilo trčilo v most. Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator ter nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči.

Eno poškodovano osebo so reševalci NMP Murska Sobota prepeljali v SB Murska Sobota, poroča uprava za zaščito in reševanje.