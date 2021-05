Z avtom se je zaletel v drevo (FOTO)

Gorenjski policisti so v torek obravnavali štiri prometne nesreče s telesnimi poškodbami.



V poročilu navajajo, da je zjutraj voznik na območju Cerkelj na Gorenjskem z osebnim avtomobilom trčil v drevo. Zbrana obvestila kažejo, da gre za samoudeležbo in neprilagojeno hitrost vožnje.



Prvo pomoč so mu do prihoda reševalcev in policije nudili mimoidoči, kasneje pa je bil s kraja odpeljan v zdravstveno ustanovo, pišejo v poročilu kranjske policijske uprave.

